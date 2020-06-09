«Комментарий на грани». Дюков отреагировал на слова Федуна о продавливании решений в пользу «Зенита»

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков оценил слова главы «Спартака» Леонида Федуна о решении перенести полуфинальный матч Олимп-Кубка России против «Зенита» в Санкт-Петербург.

— Как вы оцениваете слова главы «Спартака» Леонида Федуна о том, что «Зенит» — тяжеловес"?

— Мы знаем Леонида Арнольдовича, как человека эмоционального, любящего футбол «Спартак». По поводу того, что все решения продавливаются в пользу «Зенита»... Вы же прекрасно понимаете, что это, наверное, не так. Тогда о возобновлении чемпионата речи бы никто не вел, а вручили бы золотые медали «Зениту». Можно было бы только в Кубке России провести оставшиеся четыре матча и все. Но этого сделано не было. На груди футболистов «Зенита» нет золотых медалей. Сам этот факт говорит о многом. Мое мнение по кубковому решению: РФС совершил ошибку и составил регламент, из которого четко не следует, где проводить матч. Любое решение может подвергнуться критике, оно и подверглось критике. Дело не в том, что домашнюю игру будет проводить именно «Зенит». Так справедливо.

— Была договоренность, чтобы не обсуждать судейство. Но Леонид Федун в комментарии «СЭ» упомянул Михаила Вилкова и «Зенит». Как вы это оцениваете?

— Мне сложно дать комментарии, я не вижу нарушения каких-либо договоренностей. Да, это комментарий на грани, но руководителям судейского комитета виднее. Есть еще комитет по этике. Я не собираюсь выходить с инициативой рассмотреть подобное высказывание. (Гоша Чернов)