Комличенко: «Если бы матч длился 15 минут, то можно было бы успеть и гол забить, и красную получить»

Комик Тамби Масаев задал вопрос форварду «Ростова» Николаю Комличенко перед суперфиналом FONBET Кубка России.

Тамби: — Если бы матч длился не 90 минут, а 15, что можно было бы успеть?

Комличенко: — Ты бы точно устал! Но вообще, можно было бы и гол забить, и красную получить.

Никак не обсуждали голы с Осипенко. Не вели счет, не соревновались. Если он забьет два, я буду доволен. Если забью я, думаю, он тоже. Никаких реваншистских настроений

В суперфинале Кубка России «Ростов» сыграет против ЦСКА. Матч пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500

Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков