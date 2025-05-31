Тренер «Ростова» Альба — о суперфинале Кубка России: «Самый важный матч в моей карьере»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России.

«Это самый важный матч в моей карьере. На сегодняшний день — да. Сегодня ночью пообщаемся с Валерием Карпиным. Надеюсь, он пожелает нам удачи на завтра.

Постараюсь посмотреть финал Лиги чемпионов, постараюсь отвлечься. Но буду спать, никакой бессонницы», — сказал Альба.

1 июня «Ростов» сыграет с ЦСКА в суперфинале FONBET Кубка России. Начало — в 18.00 по московскому времени.

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