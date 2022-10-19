Клубы РПЛ получат 28,2 миллиона рублей за участие в групповом этапе Кубка России

Клубы РПЛ получат 28,2 миллиона рублей за участие в групповом этапе Кубка России, сообщает Metaratings.ru.

За участие в групповом этапе клубы гарантированно получат 28,2 миллиона рублей. Победа в матче принесет командам дополнительные 9,5 миллиона. Максимально на данном этапе можно заработать 85 миллионов, а общий призовой фонд составляет 908 миллионов.

Отмечается, что выплаты в плей-офф будут зависеть от сетки турнира. Общий объем в верхней сетке составит 303 миллиона, в нижней — 151 миллион. Участники суперфинала также получат 151 миллион.

Клуб, сумевший победить во всех матчах на групповом этапе и стать обладателем Кубка, получит 303,15 миллиона.