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Сегодня, 12:22

Лаксальт — о Кубке России: «Когда мы встанем на победный путь, будем говорить о трофеях»

Микеле Антонов
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт в комментарии для «СЭ» рассказал о целях команды на текущий сезон.

— Норманн сказал, что цель «Динамо» — выиграть все матчи Кубка России и сам турнир.

— У нас произошло много изменений в этом сезоне. 3-4 матча назад мы проигрывали. Нам нужно думать последовательно о предстоящих матчах, побеждать шаг за шагом. Когда мы встанем на победный путь, будем бороться, все будет психологически хорошо, мы будем говорить о победе в турнирах, трофеях. Если ты не готов выигрывать каждое единоборство, каждый мяч, матч, ты не можешь выигрывать трофеи. В последних матчах мы показывали свое желание выигрывать на поле.

На данный момент бело-голубые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С в Кубке России.

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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