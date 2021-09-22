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Тульский «Арсенал» назвал состав на матч с брянским «Динамо»

17:16
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Стал известен стартовый состав тульского «Арсенала» на матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против брянского «Динамо».

«Арсенал»: Шамов, Суханов, Новосельцев, Сокол, Бьорнстрем, Костадинов, Кангва, Хлусевич, Панченко, Давиташвили, Марков.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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Евгений Петров все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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