Тульский «Арсенал» назвал состав на матч с брянским «Динамо»
17:16
Стал известен стартовый состав тульского «Арсенала» на матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против брянского «Динамо».
«Арсенал»: Шамов, Суханов, Новосельцев, Сокол, Бьорнстрем, Костадинов, Кангва, Хлусевич, Панченко, Давиташвили, Марков.
Матч начнется в 18.00 по московскому времени.
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