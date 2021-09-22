Тульский «Арсенал» назвал состав на матч с брянским «Динамо»

Стал известен стартовый состав тульского «Арсенала» на матч элитного группового раунда БЕТСИТИ Кубка России против брянского «Динамо».

«Арсенал»: Шамов, Суханов, Новосельцев, Сокол, Бьорнстрем, Костадинов, Кангва, Хлусевич, Панченко, Давиташвили, Марков.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени.