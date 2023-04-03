Кечинов заявил, что «Спартак» в Екатеринбурге будет зол и раздражен

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча FONBET Кубка России, в котором красно-белые сыграют на выезде с «Уралом».

«Это будет тяжелейшая игра. «Урал», как мы видели», очень серьезная команда. И итог, результат этого матча мне очень тяжело как-то предугадать: это абсолютно непредсказуемо. «Урал» будет зол после поражения в Петербурге. «Спартак» тоже будет зол и раздражен. Два тура в РПЛ — и всего одно очко. Мы как-то уже привыкли в последнее время, что «Спартак» больше радовал, чем огорчал. Думаю, в этой игре команда будет максимально мобилизована, потому что наверняка у них стоит задача обыграть «Урал» кровь из носа. Так что нас ждет интереснейший матч, но что касается победителя — тут 50 на 50. Мне раньше казалось, что «Зенит» и «Спартак» явно выделялись на фоне остальных команд, но сейчас, как мы видим, то ли остальные прибавили, то ли «Спартак» и «Зенит» сбавили... Ведь и «Урал» здорово играет, и «Ахмат» выглядит очень прилично, «Факел» неплохой... Так что чемпионат крайне интересный, каждый тур — непредсказуем", — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

4 апреля, «Урал» сыграет со «Спартаком» в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Игра состоится на «Екатеринбург Арене» и начнется в 17.00 по московскому времени. По итогам первой встречи счет был 1:1.