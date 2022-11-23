Кечинов считает, что «Спартак» может набрать максимальное количество очков в группе Кубка России

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, смогут ли красно-белые набрать максимальное количество очков в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

«Конечно, «Спартак» может набрать максимум очков в группе. Если они будут играть и показывать тот футбол, который они показывают в этом сезоне, то безусловно, может. В Санкт-Петербурге будет тяжелейшая игра, но «Спартак» показал в Москве, что «Зенит» можно обыгрывать, что в этом нет ничего сверхъестественного. «Спартак» стал другой, уверенный в себе, с поставленной игрой. Думаю, что нас ожидают интереснейшие игры», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» после четырех туров с 12 очками лидирует в группе B. У красно-белых остались гостевые матчи с «Крыльями Советов» (23 ноября) и «Зенитом» (27 ноября).