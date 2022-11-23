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Сегодня, 14:20

Кечинов считает, что «Спартак» может набрать максимальное количество очков в группе Кубка России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, смогут ли красно-белые набрать максимальное количество очков в групповом этапе Пути РПЛ Кубка России.

«Конечно, «Спартак» может набрать максимум очков в группе. Если они будут играть и показывать тот футбол, который они показывают в этом сезоне, то безусловно, может. В Санкт-Петербурге будет тяжелейшая игра, но «Спартак» показал в Москве, что «Зенит» можно обыгрывать, что в этом нет ничего сверхъестественного. «Спартак» стал другой, уверенный в себе, с поставленной игрой. Думаю, что нас ожидают интереснейшие игры», — сказал Кечинов «СЭ».

«Спартак» после четырех туров с 12 очками лидирует в группе B. У красно-белых остались гостевые матчи с «Крыльями Советов» (23 ноября) и «Зенитом» (27 ноября).

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⚽ Футбол. ЧМ
Германия
Япония

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
Валерий Кечинов
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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