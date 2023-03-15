Кечинов надеется, что «Спартак» пройдет «Урал» в Кубке России

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал «СЭ» ничью красно-белых с «Уралом» (1:1) в первом матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Игра была боевая. По накалу, по драматургии она, конечно, не дотягивала до игры в чемпионате России, когда счет был 2:2. Но тем не менее, игра была упорная. В ответной игре шансы будут одинаковые, пятьдесят на пятьдесят. В чемпионате была ничья в упорной борьбе 2:2, сейчас 1:1. Поэтому шансы одинаковы, но «Спартаку» будет тяжелее, потому что красно-белые сыграют на выезде. Надеюсь, что команда пройдет дальше. Но будет очень тяжело», — сказал Кечинов «СЭ».

Ответный матч между клуба состоится 5 апреля в Екатеринбурге. Начало — в 19.00 мск.