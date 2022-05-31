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Сегодня, 14:19

КДК РФС рассмотрит удаления Николсона и Макарова после финала БЕТСИТИ Кубка России

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о повестке ближайшего заседания комитета по финальному матчу БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

«Будем рассматривать два удаления — Николсона и Макарова. Также рассмотрим использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики болельщиками «Динамо». Рассмотрим выход за пределы технической зоны Ваноли и Шварца», — сказал Григорьянц «СЭ».

После завершения финала БЕТСИТИ Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» на поле случилась небольшая потасовка. Главным действующим лицом стал нападающий красно-белых Шамар Николсон, который открытой ладонью ударил полузащитника «Динамо» Николо Моро по лицу. Однако футболистов удалось быстро разнять.

По информации «СЭ», в конце игры главный арбитр встречи Кирилл Левников показал красные карточки Николсону и динамовскому полузащитнику Денису Макарову.

01.06.2022 | Италия — Аргентина

Денис Макаров
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Артур Григорьянц
Шамар Николсон
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