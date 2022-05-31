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Певица МакSим назвала счастьем исполнение песни «Знаешь ли ты» с фанатами «Спартака»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Песня МакSим.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Певица МакSим назвала счастьем исполнение песни «Знаешь ли ты» с фанатами «Спартака» после победы команды в финале БЕТСИТИ Кубка России.

«Битва была впечатляющая! Я смотрела, и это круто, когда столько людей поют со мной песню, которую я написала в 16 лет, и еще 8 лет ее не брали никуда. Для меня это счастье, эмоции зашкаливают», — написала певица в соцсетях.

29 мая «Спартак» в финале БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Динамо» (2:1). После матча МакSим исполнила свой хит «Знаешь ли ты», ей подпевали 50 тысяч болельщиков красно-белых.

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