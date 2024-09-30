КДК РФС рассмотрит агрессивное поведение Кононова в матче «Торпедо» с «КАМАЗом». Тренер приглашен на заседание

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о повестке заседания по итогам матчей четвертого раунда пути регионов FONBET Кубка России.

Комитет рассмотрит поведение главного тренера «Торпедо» Олега Кононова, который спровоцировал потасовку в конце матча против «КАМАЗа» (2:1). На 83-й минуте встречи специалист отреагировал на грубый фол защитника команды из Набережных Челнов Руслана Аюкина, выбежал на поле и толкнул игрока, после чего последовала стычка между футболистами и членами обеих команд.

«В повестке удаление нападающего «Амкара» Алекса Раджабова за серьезное нарушение правил. Он приглашен на заседание. Рассмотрим удаление главного тренера «Торпедо» Олега Кононова за агрессивное поведение, он приглашен на заседание. И также рассмотрим два удаления в составе «Торпедо», то есть, неподобающее поведение команды.

В матче «Спартак» Кострома — «Енисей» болельщики хозяев массово скандировали оскорбления и ненормативную лексику, а также скандировали нацистское приветствие», — сказал Григорьянц «СЭ».

Матчи пятого раунда Кубка России Путь Регионов пройдут с 15 по 17 октября.