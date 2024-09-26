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Тренер «Торпедо» Кононов спровоцировал массовую потасовку во время матча Кубка России против «КАМАЗа»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Олег Кононов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Олег Кононов толкает защитника «КАМАЗа» Руслана Аюкина.
Потасовка футболистов «КАМАЗа» и «Торпедо».
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Главный тренер «Торпедо» Олег Кононов спровоцировал массовую потасовку в конце матча 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России против «КАМАЗа» (2:1).

На 83-й минуте встречи защитник команды из Набережных Челнов Руслан Аюкин грубо нарушил правила на футболисте москвичей Юрии Коледине.

Кононов агрессивно отреагировал на это, выбежал на газон и оттолкнул Аюкина. После этого на поле началась потасовка между футболистами и членами команд.

Олег Кононов толкает защитника «КАМАЗа» Руслана Аюкина.
Потасовка футболистов «КАМАЗа» и «Торпедо».

После того, как стороны прекратили потасовку, главный арбитр встречи Инал Танашев показал Кононову красную карточку.

«Торпедо» вышло в пятый раунд пути регионов, соперник автозаводцев определится позднее по итогам жеребьевки.

Олег Кононов
Футбол
Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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