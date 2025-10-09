КДК оштрафовал ЦСКА и «Локомотив» за оскорбительные кричалки болельщиков в адрес «Спартака»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц прокомментировал эпизод с поведением болельщиков в матче Пути РПЛ FONBET Кубка России «Локомотив» — ЦСКА (0:0, пен. 2:4).

— Дважды болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака». Штраф — 30 тысяч. Болельщики ЦСКА трижды скандировали оскорбительные выражения в адрес «Спартака» и судьи. Штраф — 60 тысяч. 30 стюардов «Локомотива» не имели при себе удостоверение контролеров-распорядителей. Штраф — 50 тысяч рублей.

ЦСКА с 10 очками занимает первое место в группе D, «Локомотив» с тем же количеством очков — на второй строчке.