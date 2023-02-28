Кавазашвили — об ответной игре «Спартака» с «Локо»: «Матч был показательным по своему накалу, по желанию победить»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался об итогах ответного матча 1/4 Пути РПЛ FONBET Кубка России между красно-белыми и «Локомотивом» (4:2).

«Вчерашний матч был показательным по своему накалу, по готовности игроков бороться за каждый мяч, по желанию победить — я говорю про обе команды. По исполнению технических элементов блестяще на скорости действовали игроки. Я не могу про какую-то из команд сегодня сказать, что были допущены ошибки, или мало работали, или не старались — таких слов от меня не будет. В целом, думаю, все болельщики — пусть их было немного из-за холодной погоды — остались в восторге. Люди наблюдали блестящее исполнение всего, что происходило на футбольном поле», — цитирует Кавазашвили «Газета.Ru».

Вчера, 27 февраля, спартаковцы обыграли «Локомотив» в ответной четвертьфинальной игре FONBET Кубка России и вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.