Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 21:11

Волков заявил, что в суперфинале FONBET Кубка России удача была на стороне ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Защитник «Краснодара» Сергей Волков прокомментировал поражение от московского ЦСКА (1:1, 5:6 по пен.) в суперфинале FONBET Кубка России.

«За четыре дня до матча подошел Ивич: «На эту позицию мне требуется более оборонительный игрок. Ты тоже можешь сыграть ответственно, прибавил в последнее время. Но в этот раз будем больше атаковать слева». Когда я все-таки вышел, тоже получил задание не всегда подключаться вперед: «Видишь игрока на своей позиции — лучше никуда не беги, останься сзади». При мне ЦСКА в контратаки и не выбегал. Игра была 50 на 50. Мы контролировали мяч, владели инициативой, реализовали единственный стопроцентный шанс, а подходы ничем не заканчивались. Но удача была с ЦСКА. Ну и конец сезона: силы на исходе, 13 игр в Кубке — больше, чем у кого-либо. Плюс на многих позициях нет ротации. Например, Рамирес весь сезон провел без замен. Или защитники», — приводит слова Волкова Sport24.

Он также рассказал о своих ощущениях перед серией пенальти.

«Задал в голове вопрос: в какой угол бить? Подумал и решил: в правый, от Акинфеева левый. И был уверен: забью. Вообще часто полагаюсь на ощущения. Потому что занимаюсь дополнительно не только в зале, но и с ментал-коучем — психологом. Сейчас работаю с девушкой из нашей академии, работавшей в донецком «Шахтере». Помогает мне разобраться с тараканами в голове», — добавил Волков.

В суперфинале ЦСКА обыграл «Краснодар» и в восьмой раз стал обладателем Кубка России.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-byl-uveren-v-serii-penalti-zabyu-akinfeyevu-udacha-byla-s-tsska-volkov-o-superfinale-kubka-krasnodar-tsska
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Волков
1
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В НХЛ сообщили, что у вратаря Федотова есть действующий контракт с «Филадельфией»
Некубковые. Еще один провал «Автомобилиста» оправдать будет невозможно
Пригожину вернули изъятые в ходе обысков 10 млрд рублей и технику
Путину доложили об избиении журналистки Милашиной и адвоката Немова в Чечне
Суд в Чечне приговорил жену экс-судьи Мусаеву к 5,5 года колонии
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каряка рассказал о целях «Родины Медиа» в FONBET Кубке России
Новости
RSS RSS
Все новости