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Сегодня, 18:39

Каряка: «Шансы «Родины Медиа» с вологодским «Динамо» в Кубке России — 50 на 50»

Мария Гусева
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Главный тренер «Родины Медиа» Андрей Каряка прокомментировал результаты жеребьевки Пути регионов FONBET Кубка России.

На первой стадии турнира «Родина Медиа» сыграет с «Динамо» Вологда.

«Пока только собираем информацию по вологодскому «Динамо», — цитирует «РБ Спорт» Каряку. — Мало, что могу сказать. Сегодня «Родина Медиа» проходит углубленное медицинское обследование для заявки на Кубок России. Завтра и послезавтра у нас тренировки, в воскресенье проведем товарищескую игру. Посмотрим, кто в каком состоянии. В целом нормально готовимся, без каких-то нагрузок. На следующей неделе будем готовиться к сопернику. Как оцениваю шансы в матче с «Динамо» Вологда? Пока 50 на 50».

Ранее «Родина Медиа» выиграла медиалигу, обыграв в финале 2DROTS (3:1).

Источник: РБ Спорт
Андрей Каряка
Футбол
Кубок России
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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