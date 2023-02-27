Карпин о поражении «Ростова» от «Урала»: «Назвать футболом это сложно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги ответного матча Пути РПЛ 1/4 финала FONBET Кубка России с «Уралом» (1:2, 2:3 — общий счет). Комментарий 54-летнего российского специалиста приводит пресс-служба дончан на официальном сайте.

— На последних минутах матча, когда «Ростов» пропустил, что это было: потеря концентрации или что-то другое?

— Несчастный случай.

— Хотелось бы услышать вашу оценку сегодняшнего матча, довольны ли вы качеством работы вашей команды?

— Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Это игра была во что, как вы считаете? Футбол?

— Это был сложный зимний футбол в непростых условиях.

— Это не футбол! Бей, беги, окружай ворота и игра придет. Назвать футболом это сложно... Какую дать оценку? Да, боролись, вопросов нет. Первый тайм остался за «Уралом», второй за нами — забили, а потом опять не повезло, потому что попало в руку от затылка. Какая здесь оценка может? Били и грузились физически. Про футбол здесь речи не было.

В составе команды Карпина единственный гол в матче FONBET Кубка России забил с пенальти защитник Максим Осипенко. За «Урал» отличились Андрей Егорычев и Рай Влут.