Аленичев: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» не повторял то, что было во втором тайме прошлого матча»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением о количестве болельщиков на ответном матче красно-белых с «Локомотивом» в 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Как вам такое количество болельщиков?

— Для меня это не удивительно. Тем более, что такая игра. Дерби, в котором, к сожалению, еще ничего не ясно.

— На чьей стороне силы?

— Главное, что «Спартаку» не нужно играть на удержание счета. Думаю, что и тренер, и команда это прекрасно понимают. Самое главное, чтобы «Спартак» показывал ту же игру, что и до сегодняшнего дня. Тогда все будет хорошо. В прошлом матче второй тайм с исполнении «Спартака» мне не совсем понравился. У «Локомотива» было преимущество по моментам. Они даже забили гол, но на мой взгляд, его верно отменили. Хотелось бы, чтобы «Спартак» не повторял то, что было во втором тайме прошлого матча, — сказал Аленичев.