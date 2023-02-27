Алдонин заявил, что ЦСКА должен пройти «Краснодар» в FONBET Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от ответного четвертьфинального матча плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России, в котором «Краснодар» встретится с «армейцами».

«Да, ЦСКА первый официальный матч после возобновления сезона сыграл здорово, но я не сказал бы, что там все было без шансов для «Краснодара». В любом случае, соперник дома будет играть агрессивно и представлять опасность для «армейцев». Если в первом тайме у ЦСКА не будет никакой расслабленности, то команда должна будет довести матч до логического завершения — до прохода в следующий раунд. Но я считаю, что «армейцы» будут настроены, плюс «Краснодар» всегда хорошо атакует дома независимо от состава. Да, ситуация для ЦСКА после первого матча более чем комфортная. Но нас не ждут никакие еврокубки, поэтому для «армейцев» сыграть этот матч надежно вполне себе выполнимая, а «Краснодару» будет тяжело. Если судить по первой игре, то я не сказал бы, что в Москве у ЦСКА было тотальное преимущество, у «быков» тоже были моменты. Да, «армейцы» могли забить ещё больше голов, но также можно было забить и меньше. Сыграло то, что некоторые голы были забиты после стандартов. Но тоже самое может произойти в Краснодаре, поэтому расслабляться нельзя. Учитывая стабильность и опыт состава ЦСКА, «армейцы» должны пройти «Краснодар» в Кубке России», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

«Краснодар» примет ЦСКА в ответном четвертьфинальном матче Кубка России 28 февраля в 19:30 по московскому времени. В первом матче ЦСКА обыграл соперника со счетом 3:0.