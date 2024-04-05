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Канищев назвал катастрофой российских игроков «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев после первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России раскритиковал российских игроков «Спартака».

«У «Спартака» очень слабый подбор игроков, матч с «Зенитом» в Кубке России это еще раз показал. Это не «Спартак». Все, кто бросаются в глаза, — иностранцы. Но тоже не всегда в хорошем смысле. Россияне, собранные в команде, — трагедия, катастрофа. «Спартак», можно сказать, играл против «Зенита» вдесятером. Соболев непонятно, что делал на поле. Ему надо было белую футболку надеть — он играл за «Зенит». Все, что шло к нему, от него отскакивало», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

3 апреля «Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1). Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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