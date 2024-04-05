Канищев назвал катастрофой российских игроков «Спартака»

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев после первого матча полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России раскритиковал российских игроков «Спартака».

«У «Спартака» очень слабый подбор игроков, матч с «Зенитом» в Кубке России это еще раз показал. Это не «Спартак». Все, кто бросаются в глаза, — иностранцы. Но тоже не всегда в хорошем смысле. Россияне, собранные в команде, — трагедия, катастрофа. «Спартак», можно сказать, играл против «Зенита» вдесятером. Соболев непонятно, что делал на поле. Ему надо было белую футболку надеть — он играл за «Зенит». Все, что шло к нему, от него отскакивало», — приводит «РБ Спорт» слова Канищева.

3 апреля «Зенит» обыграл «Спартак» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России (2:1). Ответная встреча состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.