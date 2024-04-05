Мостовой считает, что игрок уровня Педро мог бы пригодиться «Спартаку»

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал игру бразильского новичка «Зенита» Педро в матче FONBET Кубка России со «Спартаком» (2:1).

«Игра Педро? Парень впечатлил. «Спартаку» такой Педро очень бы пригодился на место Промеса. Но почему-то такие таланты всегда находит «Зенит», а не «Спартак», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Педро перешел из «Коринтианса» в «Зенит» в феврале 2024 года. В матче против «Спартака», который прошел 3 апреля, 18-летний бразилец сделал дубль.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.