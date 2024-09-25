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25 сентября, 23:51

КАМАЗ — «Торпедо»: видеообзор матча Кубка России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Торпедо» в гостях обыграло КАМАЗ в матче 4-го раунда в матче 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube канале FONBET Кубка России.

Победу московскому клубу принесли голы Юрия Коледина (35-я) и Виталия Шитова (51-я). Обоих футболистов «Торпедо» арендовало у «Спартака». Единственный мяч хозяев на счету Сурхайхана Абдуллаева (59-я).

Следующий соперник черно-белых в Кубке России определится по итогам жеребьевки.

Футбол
Кубок России
ФК КАМАЗ
ФК Торпедо (Москва)
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