КАМАЗ — «Торпедо»: видеообзор матча Кубка России

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«Торпедо» в гостях обыграло КАМАЗ в матче 4-го раунда в матче 4-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на Youtube канале FONBET Кубка России.

Победу московскому клубу принесли голы Юрия Коледина (35-я) и Виталия Шитова (51-я). Обоих футболистов «Торпедо» арендовало у «Спартака». Единственный мяч хозяев на счету Сурхайхана Абдуллаева (59-я).

Следующий соперник черно-белых в Кубке России определится по итогам жеребьевки.