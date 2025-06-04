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Круговой: «Всегда буду благодарен за то, как меня приняли в ЦСКА»

Алексей Фомин
автор iz.ru

Защитник ЦСКА Данил Круговой в интервью «Известиям» и «СЭ» рассказал, какие эмоции испытал после победы в суперфинале FONBET Кубка России. В решающем матче армейцы обыграли «Ростов» (0:0, пенальти — 4-3).

— Какие эмоции испытали после победы в Кубке?

— Огромную радость! Радость за команду, клуб, за наших болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Как говорил классик, «где Круг — там трофеи!» (смеется). Если серьезно, то вся команда — молодцы: все отлично потрудились, особенно в весенней части сезона. Уже не раз говорил и повторю: всегда буду благодарен клубу за то, как меня приняли, когда я пришел в ЦСКА. Была создана прекрасная атмосфера в коллективе — мы обязаны были побеждать. Так что все это благодаря команде и поддержке моей семьи. Всем благодарен за то, что появилась возможность снова испытать позитивные эмоции от победы.

— Как бы отреагировали, скажи вам кто зимой, что закончите сезон бронзой чемпионата и победой в Кубке России? Поверили бы?

— Думаю, что да, поверил бы. Смотри, дело в том, что эта схема какая-то необыкновенная, неординарная...

— Вы про «ромб» Николича?

— Да. Она ведь так же сработала у Марко и в «Локомотиве», когда он ее за зимние сборы наиграл и весной выдал такую же бешеную серию с тем же результатом — победой в Кубке и бронзой чемпионата. Поэтому — да, верил, что в ЦСКА такое может повториться.

— Вы поняли, почему соперники не нашли, как противостоять этой схеме, хотя знали заранее, что Николич будет на нее перестраивать ЦСКА? В чем секрет этого «ромба»?

— Не знаю... Просто добавляется еще один человек в центре поля, он там перемещается постоянно. И, мне кажется, становится сложно «поймать» каждого полузащитника. Самое главное, что это помогает хорошо играть на контратаках, выбегать в них.

Данил Круговой празднует победу ЦСКА в&nbsp;Кубке России.«Каждый трофей — всегда новые эмоции! В этот раз они были другими» Круговой — о ЦСКА, «Зените» и сборной России

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Данил Круговой
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
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