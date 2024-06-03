Карпин о суперфинале Кубка России: «Нормальное качество игры. Как играли в сезоне, так и в этом матче»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о суперфинале FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» (2:1).

Матч состоялся 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Автором победного гола прошедшей встречи стал защитник петербургской команды Нуралы Алип, отличившийся на 90+5-й минуте.

«Идея сходить на финал была совместной. Редко смотрим футбол с трибуны. Сходили и сходили. Игра? Нормальное качество игры. Как играли в сезоне, так и в этом матче», — сказал Карпин.

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).