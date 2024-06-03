Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 13:35

Карпин о суперфинале Кубка России: «Нормальное качество игры. Как играли в сезоне, так и в этом матче»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о суперфинале FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Балтикой» (2:1).

Матч состоялся 2 июня в Москве на стадионе «Лужники». Автором победного гола прошедшей встречи стал защитник петербургской команды Нуралы Алип, отличившийся на 90+5-й минуте.

«Идея сходить на финал была совместной. Редко смотрим футбол с трибуны. Сходили и сходили. Игра? Нормальное качество игры. Как играли в сезоне, так и в этом матче», сказал Карпин.

«Зенит» в пятый раз стал победителем Кубка России. Сине-бело-голубые вышли на чистое третье место по количеству побед в турнире, обойдя «Спартак» (4). Теперь «Зенит» опережают только «Локомотив» (9) и ЦСКА (8).

Валерий Карпин
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Зенит
1
Читайте также
Чехия попала в группу Евро-2024 с Португалией, Турцией и Грузией
«Зенит» обыграл «Балтику» в суперфинале Кубка России
Несколько человек погибли в результате атаки Израиля на окрестности Алеппо
Кержаков всех удивил, карнавал на столе и тотальное безумие. Что произошло в раздевалке «Зенита» после победы в Кубке России
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
В Италии рассказали о блокировке Польшей и Литвой идущих в Россию грузов
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: «Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России 2024
Изидор заявил, что счастлив завоевать три титула за сезон с «Зенитом»
Победный мяч Алипа — такой же шок, как гол Карвахаля в финале ЛЧ. Но это — показатель уверенных в себе команд
Барриос объяснил, почему назвал Мостового «петушарой»
Алип: «Люди пока не могут сломать меня, только кубок»
Алип — о победном голе в финале Кубка России: «Не знаю, как оказался в штрафной»
Педро о победе в суперфинале Кубка: «Счастлив! Мы просто обязаны продолжать в том же духе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Изидор заявил, что счастлив завоевать три титула за сезон с «Зенитом»

Придумай мем

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости