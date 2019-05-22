Источник: 50 фанатов "Локомотива" были задержаны перед финалом Кубка

Перед финалом Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Урал" были задержаны 50 фанатов московского клуба, сообщает Твиттер "Фанаты "Локомотива".
- В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов "Локомотива", парни спокойно сидели, пили пиво, драк и прочего не было. Причины не сообщают, - говорится в сообщении.
Матч "Локомотив" - "Урал" состоится сегодня в Самаре. Начало в 18.30 по московскому времени.
В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов "Локомотива", парни спокойно сидели пили пиво, драк и прочего барагоза не было. Причины не сообщают. pic.twitter.com/Bn6ZTedoyb– Фанаты "Локомотива" (@unitedsouth) 22 мая 2019 г.
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