Источник: 50 фанатов "Локомотива" были задержаны перед финалом Кубка

Перед финалом Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Урал" были задержаны 50 фанатов московского клуба, сообщает Твиттер "Фанаты "Локомотива".

- В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов "Локомотива", парни спокойно сидели, пили пиво, драк и прочего не было. Причины не сообщают, - говорится в сообщении.

Матч "Локомотив" - "Урал" состоится сегодня в Самаре. Начало в 18.30 по московскому времени.