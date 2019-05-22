17:22 | Футбол — Олимп - Кубок России

Источник: 50 фанатов "Локомотива" были задержаны перед финалом Кубка

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Перед финалом Олимп-Кубка России "Локомотив" - "Урал" были задержаны 50 фанатов московского клуба, сообщает Твиттер "Фанаты "Локомотива".

- В пабе недалеко от стадиона задержали около 50 фанатов "Локомотива", парни спокойно сидели, пили пиво, драк и прочего не было. Причины не сообщают, - говорится в сообщении.

Матч "Локомотив" - "Урал" состоится сегодня в Самаре. Начало в 18.30 по московскому времени.

Локомотив - Урал

 

 

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https://twitter.com/unitedsouth/status/1131198300428886016

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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