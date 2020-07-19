«Играйте как «Зенит». Победный твит петербуржцев
20:47
Официальный Twitter «Зенита» лаконично прокомментировал победу над «Спартаком» в полуфинале Олимп-Кубка России (2:1). После сообщения о завершении матча пресс-служба петербуржцев опубликовала короткий твит из одного хэштега: «Играйте как «Зенит».
July 19, 2020
В финале Кубка «Зенит» сыграет с «Химками». Игра состоится в Екатеринбурге 25 июля.
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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