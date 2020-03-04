Игорь Шалимов: «Это был лучший «Зенит» для нас, чтобы пройти»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов объяснил, чего не хватило команде из Грозного, чтобы пройти «Зенит» в матче 1/4 финала Олимп — Кубка России (1:2 д.в.).

— Когда готовились к игре, то предполагали, что «Зенит», обладая такими классными футболистами, приедет побеждать на классе, — сказал Шалимов в интервью «Матч Премьер». — Рассчитывали, что настроя должного не будет. Что и получилось.

Первый тайм был равный, но мы немного опасались. Должны были играть смелее, наглее и агрессивнее.

К концу начали уставать, но мы бились. Это был лучший «Зенит» для нас, чтобы пройти. По настрою, по потерям в составе. А в концовке мы подустали и класс соперника начал сказываться.