Игорь Черевченко: "Система ВАР? Посмотрим после игры"

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед первым полуфинальным матчем Олимп-Кубка России против "Урала" заявил, что оценит работу системы видеопомощи арбитрам (ВАР) после игры. Данная технология впервые будет задействована во внутренних российских соревнованиях на официальном уровне.

-Мы не разделяем игры чемпионата страны и Кубка. Одинаково гототовимся к каждому матчу, - сказала Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". - Фавориты здесь только на бумаге. Это не раз доказывали кубковые игры. Даже если взять прошлогодний розыгрыш. Два раунда? Так интереснее. У всех есть шанс.

ВАР? Посмотрим после сегодняшней игры. Почему у нас не должно ее быть? Может быть, будет помогать некоторым командам.

Второй матч между "Арсеналом" и "Уралом" пройдет 15 мая в Туле.

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