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Сегодня, 03:25

Хомуха объяснил, почему «Зенит» проиграл «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха поделился впечатлениями от игры с «Динамо» (0:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России. Единственный гол забил Федор Смолов.

«Ответная игра для «Зенита» будет принципиальной. Именно в Санкт-Петербурге решится, кто выйдет в следующую стадию. «Динамо» играло в атакующий футбол, пыталось доминировать и не отсиживалось в обороне. Нужно отдать должное команде, все хорошо справились со своей задачей. Что не получилось у «Зенита»? Не было хороших действий в атаке, ударов по воротам. «Зенит» не создал острых моментов», — цитирует «РБ Спорт» Хомуху.

Ответный матч между «Динамо» и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге в марте 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-homuha-nado-otdat-dolzhnoe-dinamo-komanda-horosho-spravilas-s-zadachej/
Дмитрий Хомуха
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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