Хохлов взял вину за поражение в кубке на себя и назвал судейство «прекрасным»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Луча» (0:1) в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России заявил, что берет вину за результат на себя. Также специалист пожаловался на работу арбитров.

— Что бы вы отметили в первую очередь по итогам прошедшего матча?

— В поражении виноват, прежде всего, я. Из того, что планировалось, многое не получилось. Хотелось бы отметить «прекрасное» судейство. Такие пенальти, как в эпизоде с Игбуном, может не увидеть только слепой.

— Какова причина поражения?

— Сегодняшнее поражение складывается из многих факторов. Где-то мы неправильно сыграли. Не до конца выжали то, что могли бы выжать впереди. Повторюсь, причина не одна, их несколько.

— Можно узнать о ваших дальнейших личных планах?

— Какие дальнейшие планы?

— Есть ли понимание, чем вы будете заниматься?

— На данный момент возвращаемся в Москву. Завтра у команды запланирована тренировка. А дальше видно будет.

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