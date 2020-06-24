«Химки» проведут три матча перед полуфиналом Кубка России

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов рассказал, сколько матчей команда проведет в рамках подготовки к полуфиналу Кубка России. 18 или 19 июля они встретятся с «Уралом».

— «Урал» — достойный соперник, хорошая команда, но играть можно, цитирует Иванова ТАСС. — Ничего страшного я не увидел. Мы уже играли с такими соперниками — и с «Рубином», и с «Оренбургом». Конечно, игра будет непростая — соперник достойный, сильный. У «Урала» есть игроки высокого качества в индивидуальном плане.

У нас запланированы три товарищеских матча, а у них будет по две игры в неделю. Для них это тоже будет определенный фактор. Думаю, обе команды подойдут в оптимальном состоянии к этой игре. Матч будет интересным.

Ранее сообщалось, что «Химки» отправятся в Кратово для подготовки к полуфиналу Кубка России. Команда будет базироваться в Раменском районе Московской области 20-30 июня и 2-12 июля. 29 июня красно-черные сыграют с «Сатурном», а 4 июля — со «Спартаком-2».