Гол Низамутдинова помог «Шиннику» обыграть «Текстильщик» и выйти в 1/16 финала Кубка

«Шинник» обыграл «Текстильщик» (1:0) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. Единственный гол на 33-й минуте встречи забил бывший игрок «Спартака» Эльдар Низамутдинов.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Шинник» (Ярославль) — «Текстильщик» (Иваново) — 1:0 (1:0)

Гол: Низамутдинов, 33.

«Шинник» (Ярославль): Антипин, Цховребов, Стешин, Вовк (Первушин, 46), Патрашко, Бакаев, Зинков, Бетюжнов, Самойлов (Эктов, 53), Мацхарашвили (Пугин, 61), Низамутдинов (Т.Пухов, 82).

«Текстильщик» (Иваново): Зириков, Шилов, Фомин, Чибиров (А.Макушкин, 68), Н.Радченко, Андреев (Гайдуков, 46), Горюшкин, Попов (Сидоров, 61), Батов, Маричев, А.Радченко (Юрченко, 46).

Предупреждения: Чибиров, 9. Низамутдинов, 12. Вовк, 27. Батов, 42. Фомин, 78. Бетюжнов, 83. Бакаев, 88. Н.Радченко, 89.

Удаление: Батов, 58.

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

21 августа. Ярославль. Стадион «Шинник»

«Балтика» в гостях одержала победу над «Ленинградцем»? (2:1). Калининградская команда вышла в 1/16 финала Кубка.

1/32 финала

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Балтика» (Калининград) — 1:2 (0:1)

Голы: Кисиль, 23 (0:1). Кисиль, 52 (0:2). Корцов, 54 (1:2).

«Ленинградец» (Санкт-Петербург): Мухин, Баннов, Костин, Блынду, Пинчук, Астафьев, Шиков, Казаков, Корцов, Шепелев, Хлусов.

«Балтика» (Калининград): Помазан (Латышонок, 75), Тишкин, Маклаков, Мещанинов, Кашчелан, Макарчук, Глушков, Захаров (Чочиев, 80), Жиронкин (Альшин, 80), Кисиль, Аллеф.

Предупреждения: Пинчук, 27. Кашчелан, 39. Баннов, 44. Блынду, 51. Жиронкин, 70. Мещанинов, 77. Альшин, 84. Корцов, 85. Астафьев, 90+5.

Удаления: Кашчелан, 40. Корцов, 90+4.

Судья: Матюнин (Москва).

21 августа. Санкт-Петербург. Стадион «Новая Арена»