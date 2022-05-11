Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 19:25

«Спартак» — «Енисей»: прямая видеотрансляция матча БЕТСИТИ Кубка России

11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России
Галина Глазко
Читать «СЭ» в
Шамар Николсон и Валерий Кичин.

11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Москве на «Открытии Банк Арене».

Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Енисей» можно по этой ссылке, а также в онлайн-трансляции «СЭ».

Первым полуфиналистом стало московское «Динамо», которое в Москве обыграло «Аланию» (3:0).

Финал Кубка России запланирован на 29 мая. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Спартак (Москва)
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Что будет с организмом, если пить крафтовое пиво каждый день. Мнение эксперта
Клаудиньо, Агаларов и «никто». Эксперты выбрали лучшего футболиста уходящего сезона в РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ваноли: «Разница между «Спартаком» и «Енисеем» есть, но нам нельзя допустить недооценки соперника»

БЕТСИТИ Кубок России-2022, 1/2 финала: «Спартак» против «Енисея», «Динамо» разгромило «Аланию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости