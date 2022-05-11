11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России

11 мая «Спартак» сыграет с «Енисеем» в матче 1/2 финала БЕТСИТИ Кубка России. Встреча пройдет в Москве на «Открытии Банк Арене».

Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Енисей» можно по этой ссылке, а также в онлайн-трансляции «СЭ».

Первым полуфиналистом стало московское «Динамо», которое в Москве обыграло «Аланию» (3:0).

Финал Кубка России запланирован на 29 мая. Действующим обладателем трофея является «Локомотив».