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Сегодня, 18:48

Абаскаль: «Считаю, ребята блистательно настроились на игру»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 — по пенальти).

«Мы попробовали, постарались сделать все возможное. Здесь были все четыре месяца, которые мы провели вместе с командой. Футбол — процесс, который требует анализа и работы над ошибками. Да, бывают взлеты и падения, но опыт важен. Получение этого опыта было главным сегодня. Турнир был коротким, все происходили быстро.

Считаю, ребята блистательно настроились на игру. Соперник нанес лишь два удара, хотя ему надо было побеждать с разницей в четыре мяча. У нас в составе было шесть игроков 2001-2004 годов рождения. У нас молодая команда. Для нас это большой опыт. Важно то, насколько мы играли хорошо, насколько была хороша коммуникация. Подводя итоги это периода, могу сказать что он принес нам удовлетворение. Мы будем в плей-офф, но весь путь в Кубке дал понимание», — сказал тренер.

«Зенит» набрал 11 очков, петербуржцы заняли итоговое третье место в группе и вышли в плей-офф Пути регионов. «Спартак» занял первое место с 13 очками, вторыми стали самарские «Крылья Советов» (12 очков), обе команды вышли в плей-офф Пути РПЛ.

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Зенит 4
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Матч завершен (ПЕН)

П1

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ТБ 2.5

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ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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