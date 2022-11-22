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22 ноября, 23:47

Точилин: «Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Александр Точилин подвел итоги матча Кубка России против «Торпедо» (1:1, 4:2 — по пенальти).

— Получилась хорошая кубковая игра, где в основное время победитель не был выявлен. В серии пенальти уже, наверное, удача была на нашей стороне. Розыгрыш Кубка для нас сложился неудовлетворительно. Сами виноваты. Слишком много растеряли очков на старте.

— Подведите итоги выступления «Сочи» в первой части сезона.

— В клубе произошли большие изменения после прошлого сезона. И уход тренерского штаба, с которым команда добилась высоких результатов, и уход лидеров. Эта перестройка, наверное, лихорадила команду. В конце первой части сезона «Сочи» стал показывать хорошую игру.

Свой последний матч в этом году «Сочи» проведет дома на стадионе Фишт". 26 ноября в игре Кубка России «барсы» встретятся с ЦСКА.

Источник: https://pfcsochi.ru/news/2022-2023/aleksandr-tochilin-ob-itogakh-kubka/
Александр Точилин
ФК Сочи
ФК Торпедо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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