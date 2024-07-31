Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Статьи Фото Видео Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:30

Тренер «Оренбурга» Деограсия — о поражении от «Химок»: «Понимаем, над чем нужно работать дальше»

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия прокомментировал поражение от «Химок» (0:1) в матче 1-го тура группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Игра была примерно равной. Первые минут 70 мы сыграли хорошо, были моменты. Что касается игры в последние 20 минут — мне не очень понравилось. Понимаем, над чем нужно работать дальше», — сказал тренер на послематчевой пресс-конференции.

В следующем матче группы В «Химки» на выезде сыграют против «Ростова» 13 августа. «Оренбург» в этот же день дома встретится с «Локомотивом».

Кубок России
ФК Оренбург
ФК Химки
Давид Деограсия
0
Читайте также
Президент Турции Эрдоган раскритиковал церемонию открытия Олимпиады-2024
Спортсмены из Южной Кореи и КНДР сделали селфи на Олимпиаде в Париже
В Госдепе заявили о планах создать торговый маршрут в обход России и КНР
Богатые «Урал», «Сочи» и «Балтика» проваливаются. Что происходит в Первой лиге
Представлен интерьер российского электромобиля «Атом»
Названа стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры в Москве
Популярное видео
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Ахмат» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча Кубка России
«Спартак» — «Динамо»: хозяева ведут в счете после первого тайма
«Спартак» — «Динамо»: Угальде открыл счет
«Спартак» — «Динамо»: Угальде открыл счет. Онлайн-трансляция матча Кубка
Тренер «Химок» Артига — о победе над «Оренбургом»: «Этот результат придаст нам уверенности»
«Динамо СПб» обыграло «СШ Ленинградец» и вышло во второй раунд Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ахмат» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча Кубка России
Новости
RSS RSS
Все новости