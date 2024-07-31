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«Ахмат» — «Пари НН»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Ахмат» сыграет с «Пари НН» в Кубке России 31 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Кирилл Глущенков.
Фото ФК «Пари НН»

«Ахмат» сыграет с «Пари НН» в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 31 июля. Игра пройдет на «Ахмат Арене» в Грозном и начнется в 21.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке матчей игрового дня Кубка России. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ахмат» — «Пари НН» можно в матч центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru.

Календарь в актуальном виде и результаты доступны в разделе лиги на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C
31 июл, 21:00. Ахмат Арена (Грозный)
Ахмат
Пари НН

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Нижний Новгород
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