«Динамо» поддержало Фомина после промаха с пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России

Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост, в котором поддержала полузащитника Даниила Фомина после промаха с пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (1:2).

На 90+8-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу красно-белых Фомин не забил пенальти, пробив выше ворот. В результате «Динамо» проиграло в финале Кубка России.

Отметим, что после финального свистка партнеры по команде подошли к Фомину и поддержали его.