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Сегодня, 19:55

«Динамо» поддержало Фомина после промаха с пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба «Динамо» опубликовала пост, в котором поддержала полузащитника Даниила Фомина после промаха с пенальти в финале БЕТСИТИ Кубка России со «Спартаком» (1:2).

На 90+8-й минуте встречи при счете 2:1 в пользу красно-белых Фомин не забил пенальти, пробив выше ворот. В результате «Динамо» проиграло в финале Кубка России.

Отметим, что после финального свистка партнеры по команде подошли к Фомину и поддержали его.

Даниил Фомин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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