Николич: «Не чувствую давления от серии без поражений. Надеюсь, она не прервется завтра»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что не чувствует давления от серии без поражений перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Ростовом».

— Не ощущаете давления от серии без поражении этой весной?

— Не чувствую давления. Когда идут хорошие результаты, то ты получаешь удовольствие. Очень надеюсь, что наша серия без поражений не прервется завтра.

— Как готовились к «Ростову»?

— Мы профессионально готовились к сопернику, проводили теории. Но мы рассчитываем на свою игру, не будем подстраиваться под соперника.

— Не видите параллелей с финалом Кубка России, когда вы его выиграли с «Локомотивом»?

— Нужно получать удовольствие от финала. Выжимать максимум из себя. Никаких параллелей с победой в Кубке России с «Локомотивом» не вижу. Это совсем другое время.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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