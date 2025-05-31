Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Николич: «Не чувствую давления от серии без поражений. Надеюсь, она не прервется завтра»

Константин Белов
Корреспондент

Главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что не чувствует давления от серии без поражений перед суперфиналом FONBET Кубка России с «Ростовом».

— Не ощущаете давления от серии без поражении этой весной?

— Не чувствую давления. Когда идут хорошие результаты, то ты получаешь удовольствие. Очень надеюсь, что наша серия без поражений не прервется завтра.

— Как готовились к «Ростову»?

— Мы профессионально готовились к сопернику, проводили теории. Но мы рассчитываем на свою игру, не будем подстраиваться под соперника.

— Не видите параллелей с финалом Кубка России, когда вы его выиграли с «Локомотивом»?

— Нужно получать удовольствие от финала. Выжимать максимум из себя. Никаких параллелей с победой в Кубке России с «Локомотивом» не вижу. Это совсем другое время.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500
Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков

Реклама. Рекламодатель ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424

Erid: 2VfnxwK9UuE

АРХИВ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Марко Николич
Читайте также
Россия — Иран: основная информация о товарищеском матче
Дебют Клоппа ужасен, не спасает даже железная дисциплина, Германия уже не топ-сборная?! Что происходит с «Немецкой машиной»
Кто из тренеров АПЛ ближе всего к увольнению? Есть четыре главных кандидата
Популярное видео
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Германия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Португалия — Уэльс: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Дания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Сербия — Греция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Динамо» Мх — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ахмат»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Рубин»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Финал Кубка России: ЦСКА победил «Ростов» в матче за трофей
Бышовец не считает победу ЦСКА в Кубке большим достижением: «Есть лишь один значительный результат — триумф «Краснодара»
«Каждый трофей — всегда новые эмоции! В этот раз они были другими». Круговой — о ЦСКА, «Зените» и сборной России
Кафанов — о поражении «Ростова» в суперфинале Кубка России: «Прыгнули выше головы»
Кисляк — после победы ЦСКА в Кубке России: «Если акула чувствует вкус крови, она хочет есть еще и еще»
Защитник «Ростова» Вахания: «Мы как рыбы, стараемся все забыть. С игроками ЦСКА никаких подколов»
Защитник ЦСКА Лукин — о победе в Кубке Росиии: «Новая цель — золото в РПЛ!»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Николич не стал раскрывать состав ЦСКА на суперфинал Кубка России с «Ростовом»

Николич — о суперфинале с «Ростовом»: «У ЦСКА есть уверенность в своих силах»
Новости
RSS RSS
Все новости