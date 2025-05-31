Николич не стал раскрывать состав ЦСКА на суперфинал Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич ответил на вопрос о составе команды на суперфинал FONBET Кубка России с «Ростовом».

— Кто будет играть в воротах?

— Я состав, конечно, вам не скажу. Если Игорь Акинфеев пришел на пресс-конференцию, то вы можете сделать любые выводы.

— Все ли игроки готовы к матчу?

— Все готовы к главному матчу. Все здоровы и живы, все готовятся к суперфиналу.

— Будете смотреть вместе финал Лиги чемпионов?

— Без шансов. Каждый будет заниматься своим делом: кто-то спать, кто-то смотреть матч, у кого-то будут восстановительные процедуры.

Суперфинал Кубка России пройдет 1 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.

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