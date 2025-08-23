Александр Медведев заявил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч Кубка России

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что попробует пробиться в заявку «Амкала» на матч третьего круга Пути регионов FONBET Кубка России против белгородского «Салюта».

Ранее главный тренер «Амкала» Виталий Панов сообщил, что 70-летний Медведев может сыграть за «Амкал» в Кубке России и стать самым возрастным игроком в истории турнира. Матч против «Салюта» состоится в период с 9 по 11 сентября.

«Про место в составе не договариваются, его добиваются. Буду ли в заявке и готовлюсь сыграть? Попробую пробиться. Как я набираю форму? А я не теряю», — приводит слова Медведева ТАСС.