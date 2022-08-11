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Сегодня, 20:45

Главный тренер 2DROTS Кузнецов прокомментировал возможный матч с ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России

Микеле Антонов
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от возможного матча с ЦСКА в БЕТСИТИ Кубке России. В 1991 году Кузнецов был капитаном московского клуба.

«Идеальный вариант в БЕТСИТИ Кубке России? Ничего нельзя сказать. Как получится — так получится. Мы будем готовиться серьезно. Пройдем или не пройдем. Мы не зацикливаемся на этом. Главное — участие. Сыграть против ЦСКА? Для ребят это будет хороший урок от более опытных людей. Посмотрят. Нам тяжело будет с ними. Для меня в этом нет ничего особенного. Лично для меня этот матч бы ничего не значил. Я уже много времени не поддерживаю с ЦСКА плотный контакт. Общаюсь с отдельными людьми, которые в клубе. Для меня этого достаточно. И в высшем руководстве, и в клубе», — сказал Кузнецов.

Ранее стало известно, что любительские команды примут участие в Кубке России на стадии 1/256 финала.

Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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