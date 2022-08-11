«Амкал» сыграет против «Зоркого» на старте БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Чертаново»

Новый сезон БЕТСВИТИ Кубка России стартует 16 августа. В первом раунде сыграют 10 любительских клубов и 14 команд второй лиги.

Московская команда из медиалиги «Амкал» и красногорский клуб «Зоркий» из второй лиги сыграют в первом матче Кубка России по футболу.

17 августа в борьбу вступит другая команда из медиалиги — 2DROTS. Ей предстоит сыграть против московского «Чертаново».

16 августа

«Амкал» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск)

17 августа

«Ессентуки» — «Ставрополь-Агросоюз»

«Армавир» — «Динамо» (Ставрополь)

2DROTS (Москва) — «Чертаново» (Москва)

«СШ7 Карелия» (Петрозаводск) — «Электрон» (Великий Новгород)

«Коломна» (Московская область) — «Сатурн» (Раменское)

«Сахалинец» (Москва) — «Балашиха» (Московская область)

Нэфис" (Казань) — «Химик-Август» (Вурнары)

«Темп» (Барнаул) — «Динамо-Барнаул»

18 августа

ФШМ (Москва) — «Химик» Дзержинск

«Пересвет-Трехгорка» (Домодедово) — «Космос» (Долгопрудный)

«Океан» (Находка) — «Динамо-Владивосток»

Время начала матчей будет опубликовано дополнительно.