«Амкал» сыграет против «Зоркого» на старте БЕТСИТИ Кубка России, 2DROTS — с «Чертаново»
Новый сезон БЕТСВИТИ Кубка России стартует 16 августа. В первом раунде сыграют 10 любительских клубов и 14 команд второй лиги.
Московская команда из медиалиги «Амкал» и красногорский клуб «Зоркий» из второй лиги сыграют в первом матче Кубка России по футболу.
17 августа в борьбу вступит другая команда из медиалиги — 2DROTS. Ей предстоит сыграть против московского «Чертаново».
16 августа
«Амкал» (Москва) — «Зоркий» (Красногорск)
17 августа
«Ессентуки» — «Ставрополь-Агросоюз»
«Армавир» — «Динамо» (Ставрополь)
2DROTS (Москва) — «Чертаново» (Москва)
«СШ7 Карелия» (Петрозаводск) — «Электрон» (Великий Новгород)
«Коломна» (Московская область) — «Сатурн» (Раменское)
«Сахалинец» (Москва) — «Балашиха» (Московская область)
Нэфис" (Казань) — «Химик-Август» (Вурнары)
«Темп» (Барнаул) — «Динамо-Барнаул»
18 августа
ФШМ (Москва) — «Химик» Дзержинск
«Пересвет-Трехгорка» (Домодедово) — «Космос» (Долгопрудный)
«Океан» (Находка) — «Динамо-Владивосток»
Время начала матчей будет опубликовано дополнительно.