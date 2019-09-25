Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), поклонник «Динамо» Александр Шпрыгин прокомментировал поражение бело-голубых от «Луча» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России (0:1).

«Редко пишу твиты на эмоциях, но тяжело сдержать их после игры «Динамо» во Владивостоке. Кубок России конечно тем интересен, что дарит необычные результаты, но такие игры морально опустошают! 70 человек на выезде, команда подошла объясниться, но осадок все одно очень неприятный!» — написал Шпрыгин в Twitter.