В «Спартаке» отреагировали на пост аккаунта FONBET Кубка России про Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал пост аккаунта FONBET Кубка России про нападающего красно-белых Квинси Промеса.

22 февраля пресс-служба Кубка России отреагировала на афишу «Спартака» перед матчем с «Локомотивом», написав: «Спартак», если вы волшебники, то почему Промес не мог трансгрессировать на сборы?"

— Мы видели пост про Промеса, но соцсети РФС — зона ответственности РФС. Если они посчитали нужным так пошутить, хорошо. Кому-то это было, видимо, смешно.

— Как в «Спартаке» отреагировали на такое?

— Никак. Нас заботит предстоящая игра. Соцсети РФС сейчас точно не волнуют, — сказал «СЭ» Зеленов.