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Сегодня, 20:13

Болельщики «Локомотива» освистали Артема Дзюбу в начале матча со «Спартаком»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба (в центре).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Болельщики «Локомотива» освистали нападающего своей команды Артема Дзюбу в начале первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России против «Спартака».

Фанаты стали свистеть в момент, когда 34-летний футболист впервые коснулся мяча.

Дзюба — воспитанник «Спартака», он покинул клуб летом 2015 года, после чего выступал за «Зенит», тульский «Арсенал» и турецкий «Адана Демирспор». 8 февраля 2023 года форвард подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Матч со «Спартаком» — дебютный для Дзюбы в составе железнодорожников.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция

Артем Дзюба
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ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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