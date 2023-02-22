Гончаренко: «Достаточно длинная пауза, но понятия весеннего, зимнего, летнего футбола надо забывать»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко оценил игру команды в первом матче против «Ростова» (1:1) в 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Достаточно длинная пауза, но понятия весеннего, зимнего, летнего футбола надо забывать. И мы, и «Ростов» готовились в отличных условиях, в Арабских Эмиратах и на хороших газонах. Да, здесь, конечно, условия отличаются, но у нас были хорошие спарринги», — сказал Гончаренко.

Ответный матч Кубка России пройдет 27 февраля в Екатеринбурге. Начало — в 17.00 мск.