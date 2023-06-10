Гладилин высказался о мотивации ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о мотивации столичного ЦСКА в Суперфинале FONBET Кубка России и рассказал, влияют ли на нее серебряные медали, которые команда выиграла по итогам сезона РПЛ.

«Не стоит говорить о дополнительной мотивации. ЦСКА хочет выиграть приз, серьезный. После золотых медалей чемпионата — это вторая номинация. Кубок выше, чем серебряные медали, так что я считаю, что мотивация будет высокая», — приводит слова Гладилина «Газета.ru».

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона, набрав 70 очков в 30 матчах. Серебряные медали турнира завоевал ЦСКА — 58, бронза у «Спартака» — 54. «Ростов» расположился на 4-м месте с 53 очками.

Финальный матч FONBET Кубка России по футболу между «Краснодаром» и московским ЦСКА состоится 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток главного арбитра встречи Владислава Безбородова прозвучит в 17:00 по московскому времени.