Гладилин — о жеребьевке Кубка России: «Явный фаворит только в той группе, где играет «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о жеребьевке Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Сейчас сложно сказать, [есть ли фаворит]. Я до конца группы и не знаю. Но я думаю, что на этом этапе все группы примерно равные. Здесь особой разницы нет никакой. В группе «Спартака» с «Динамо», «Пари НН» и «Краснодаром» все равны тоже. Любая команда будет играть с полной самоотдачей. Явный фаворит только в той группе, где играет «Зенит», там уже ясно. А остальные группы примерно равны», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

По итогам жеребьевки в группу А попали ЦСКА, «Оренбург», «Сочи» и «Факел». В группе В выступят «Ростов», «Локомотив», «Урал» и «Рубин». «Зенит», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Балтика» сыграют в группе С, а «Спартак», «Краснодар», «Динамо» и «Пари НН» — в группе D.